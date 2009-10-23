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- троянский слон"
(bor)
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Журнал в данное время существует в двух доменах: cooler-online.com и cooler-online.ru в связи с вводом нового движка (старому уже около 10 лет, надо хоть немного обновляться иногда).
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Прекрасный вариант часов с круговой механической разверткой. В основе - одна "лопасть" с со светодиодами и контроллер. В качестве вращателя - простой вентилятор от блока питания.
Вот ролик, где все показано в движении. От пакмэна (ближе к концу ролика) я повеселился. Это таймер или будильник.
ссылку прислал seclub
|комментарии (302)
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Журнал WebSOUND (от 10 октбря 2009):
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Классный музыкальный ролик.
|комментарии (157)
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Unipixel - компания разработала новый тип дисплеев - TMOS (time-multiplexed optical shutter) ("модулируемый оптический затвор" - поправьте меня, если не так).
Так вот, идея следующая... не, слушайте, там на сайте у них ролики конечно амбициозные (там же и все главные вкусности показаны).
|комментарии (238)
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Micorsoft предлагает тулзу (Windows 7 USB/DVD Download Tool) для записывания ISO образа Windows7 на DVD или на флэшку, причем, делает из них загрузочный вариант. Сама программка небольшая - около метра, но в процессе установки подгружает "небольшой" такой .NET 2.0 SP2. Ну, в общем и все - потом выбираем, куда записываем ISO (т.е. саму винду в виде ISO) и все - на оптику - прожигает, на флэшку - копирует. Если кто пробовал (завтра будет флэшка чистая - сам попробую) - скажите в комментах.
|комментарии (158)
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Да, и чуть не забыл - 22 октября 2009 года официально Windows7 запущена в продажу. Так как наиболее интересующая версия - максимальная, то и ориентироваться будем на нее. Цена в России - 14 тысяч. Самая простая (домашняя) - 7 тысяч. Вообще-то серьезная цена.
А, ну вот здесь можно похихикать над демонстрацией W7 у японцев в какой-то передаче. Не, ну как он самоотверженно в иконку пальцем тыкал! Я думаю, если монитор не был сенсорным, он после этого обязан был им стать.
|комментарии (276)
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На сайте PortableApps.com появился "портируемый" вариант (т.е. установки не требуется) Google Chrome. Но опять сделали как-то странно - надо загрузить инсталлятор (660кб), который подгрузит из сети все остальное (еще 11Мб). После этого на компе (на флэшке) установится "портируемый" Chrome - попросту развернется в 33 Мб в указанной папке. Я не знаю, для чего так сделано и почему бы не предложить скачать сразу 11 метров и не мучаться.
|комментарии (164)
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Sharp сообщает, что на сегодняшний день компания владеет технологией изготовления (и изготовила, разумеется) солнечных панелей с эффективностью преобразования энергии 35.8% - это пока самая большая в мире эффективность солнечных элементов. Используются пластины на основе арсенида галлия и индий-арсенид-галлий. Кремния там нет.
|комментарии (113)
|Иркутск. Линукс. Бесплатный семинар. На семинаре будут освещены темы выбора СПО, использования Linux на различных системах: от серверов и до мобильных устройств, перспективы использования Linux в образовании. А также проведен экскурс в ОС Ubuntu 9.10, с её преимуществами и недостатками, доклады будут посвящены интерфейсу, настройке и использованию Ubuntu, а также дистрибутивов, основывающихся на Ubuntu.
|комментарии (149)
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Веселый мужик, этот Гай Вилкинсон - он чемпион мира по "стрельбе" наковальнями. Все просто - смотрите ролик. Правда, как-то техника безопасности у них не очень: наковальня может и неправильно полететь.
|комментарии (194)
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Кибер-Тенденция уже на лице. :) Япония, 23й век.
|комментарии (147)
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Часть интерфейса нового телефона с названием ELSE. Софт готовила компания Access.
Показывали на выставке в Токио. Оригинал - здесь.
|комментарии (177)
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Аркада - SkyFire - для любителей горизонтально-скроллинговых стрелялок. Кажется, она уже была на игровых приставках, ее портировали, если я не ошибаюсь.
|комментарии (270)
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Еще одна стрелялка. Она не такая простая, как кажется на первых двух уровнях. Дальше понадобится очень хорошая реакция :) Управления - мышка и пробел. В общем, там по ходу дела все написано.
|комментарии (109)
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Такой вот gamepad для особых эстетов. Изготавливает известная поделочная артель Brando.
Называется USB Fire Dragon Gamepad. Feedback там, всякие красивые лампочки и пр. 30 баксов.
|комментарии (119)
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Довольно приятная логическая игрушечка. Заставляет думать с первого уровня.
ссылку прислал Alexx
|комментарии (113)
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Общие Комментарии к выпуску (23 октября 2009).
|комментарии (116)
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