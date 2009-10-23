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Компьютерный журнал "Cooler" Александра Чижова (Иркутск)
prev 23 октября 2009 next
"Trojan.Win32.Chifrax.d - 388 MB
- троянский слон"
(bor)
N 862

Журнал в данное время существует в двух доменах: cooler-online.com и cooler-online.ru в связи с вводом нового движка (старому уже около 10 лет, надо хоть немного обновляться иногда).

Новые статьи доступны пока только по адресу: cooler-online.ru.

Прекрасный вариант часов с круговой механической разверткой. В основе - одна "лопасть" с со светодиодами и контроллер. В качестве вращателя - простой вентилятор от блока питания.

Вот ролик, где все показано в движении. От пакмэна (ближе к концу ролика) я повеселился. Это таймер или будильник.

ссылку прислал seclub

комментарии (306)

Журнал WebSOUND (от 10 октбря 2009):
выпуск N 191:
- Myna - работаем со звуком в онлайне;
- "Бесплатный сыр" - бесплатные программы для аудио;
- первые публикации по поводу сжатия аудио с использованием CUDA;
- Говорящее пианино;
- Лазерные микрофоны;
- Обновления ПО;

Классный музыкальный ролик.

комментарии (157)

Unipixel - компания разработала новый тип дисплеев - TMOS (time-multiplexed optical shutter) ("модулируемый оптический затвор" - поправьте меня, если не так).

Так вот, идея следующая... не, слушайте, там на сайте у них ролики конечно амбициозные (там же и все главные вкусности показаны).
Да, в общем, в отличие от LCD экранов, где достаточно много слоев отделяют результирующую картинку от подсвечивающей лампы, здесь существует всего один слой - и триада пикселов заменена одним "пикселом". И его цвет меняется настолько быстро, что глаз видит комбинированный цвет. Подсветка светодиодная. Насколько я понял, усиленно используется MEMS, причем в больших количествах. Как все это можно будет запустить в производство даже к концу 2010 года для меня остается загадкой. Но так-то конечно выглядит впечатляюще.
Вот здесь есть статья по поводу TMOS.

комментарии (241)

Micorsoft предлагает тулзу (Windows 7 USB/DVD Download Tool) для записывания ISO образа Windows7 на DVD или на флэшку, причем, делает из них загрузочный вариант. Сама программка небольшая - около метра, но в процессе установки подгружает "небольшой" такой .NET 2.0 SP2. Ну, в общем и все - потом выбираем, куда записываем ISO (т.е. саму винду в виде ISO) и все - на оптику - прожигает, на флэшку - копирует. Если кто пробовал (завтра будет флэшка чистая - сам попробую) - скажите в комментах.

комментарии (161)

Да, и чуть не забыл - 22 октября 2009 года официально Windows7 запущена в продажу. Так как наиболее интересующая версия - максимальная, то и ориентироваться будем на нее. Цена в России - 14 тысяч. Самая простая (домашняя) - 7 тысяч. Вообще-то серьезная цена.

А, ну вот здесь можно похихикать над демонстрацией W7 у японцев в какой-то передаче. Не, ну как он самоотверженно в иконку пальцем тыкал! Я думаю, если монитор не был сенсорным, он после этого обязан был им стать.

комментарии (279)

На сайте PortableApps.com появился "портируемый" вариант (т.е. установки не требуется) Google Chrome. Но опять сделали как-то странно - надо загрузить инсталлятор (660кб), который подгрузит из сети все остальное (еще 11Мб). После этого на компе (на флэшке) установится "портируемый" Chrome - попросту развернется в 33 Мб в указанной папке. Я не знаю, для чего так сделано и почему бы не предложить скачать сразу 11 метров и не мучаться.

комментарии (167)

Sharp сообщает, что на сегодняшний день компания владеет технологией изготовления (и изготовила, разумеется) солнечных панелей с эффективностью преобразования энергии 35.8% - это пока самая большая в мире эффективность солнечных элементов. Используются пластины на основе арсенида галлия и индий-арсенид-галлий. Кремния там нет.

комментарии (113)
Иркутск. Линукс. Бесплатный семинар. На семинаре будут освещены темы выбора СПО, использования Linux на различных системах: от серверов и до мобильных устройств, перспективы использования Linux в образовании. А также проведен экскурс в ОС Ubuntu 9.10, с её преимуществами и недостатками, доклады будут посвящены интерфейсу, настройке и использованию Ubuntu, а также дистрибутивов, основывающихся на Ubuntu.
комментарии (152)

Веселый мужик, этот Гай Вилкинсон - он чемпион мира по "стрельбе" наковальнями. Все просто - смотрите ролик. Правда, как-то техника безопасности у них не очень: наковальня может и неправильно полететь.
Наверное, теперь спортивным магазинам надо завезти наковальни и черный порох. Как инвентарь.

комментарии (198)

Кибер-Тенденция уже на лице. :) Япония, 23й век.

комментарии (150)

Часть интерфейса нового телефона с названием ELSE. Софт готовила компания Access.
Разрешение экрана 854x480, камера 5Мпкс, 16Гб внутренней памяти, 3G, GPS. В основе лежит OS Linux. Толщина аппарата - 1,3см.

Показывали на выставке в Токио. Оригинал - здесь.

комментарии (181)

Аркада - SkyFire - для любителей горизонтально-скроллинговых стрелялок. Кажется, она уже была на игровых приставках, ее портировали, если я не ошибаюсь.

комментарии (270)

Еще одна стрелялка. Она не такая простая, как кажется на первых двух уровнях. Дальше понадобится очень хорошая реакция :) Управления - мышка и пробел. В общем, там по ходу дела все написано.

комментарии (109)

Такой вот gamepad для особых эстетов. Изготавливает известная поделочная артель Brando. Называется USB Fire Dragon Gamepad. Feedback там, всякие красивые лампочки и пр. 30 баксов.
А что - весело :)

комментарии (119)

Довольно приятная логическая игрушечка. Заставляет думать с первого уровня.

ссылку прислал Alexx

комментарии (113)

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Общие Комментарии к выпуску (23 октября 2009).

комментарии (116)
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