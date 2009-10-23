Unipixel - компания разработала новый тип дисплеев - TMOS (time-multiplexed optical shutter) ("модулируемый оптический затвор" - поправьте меня, если не так). Так вот, идея следующая... не, слушайте, там на сайте у них ролики конечно амбициозные (там же и все главные вкусности показаны).

Да, в общем, в отличие от LCD экранов, где достаточно много слоев отделяют результирующую картинку от подсвечивающей лампы, здесь существует всего один слой - и триада пикселов заменена одним "пикселом". И его цвет меняется настолько быстро, что глаз видит комбинированный цвет. Подсветка светодиодная. Насколько я понял, усиленно используется MEMS, причем в больших количествах. Как все это можно будет запустить в производство даже к концу 2010 года для меня остается загадкой. Но так-то конечно выглядит впечатляюще.

Вот здесь есть статья по поводу TMOS.